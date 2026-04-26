ΟΦΗ: Γάμος μετατράπηκε σε κερκίδα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου – Οι πανηγυρισμοί της νύφης (Βίντεο)

Η ιστορική επικράτηση του ΟΦΗ επί του ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση του τελικού Κυπέλλου, μια επιτυχία που επανέφερε το τρόπαιο στο Ηράκλειο μετά από 39 ολόκληρα χρόνια, πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα ενθουσιασμού σε ολόκληρη τη μεγαλόνησο.

Ανάμεσα στους δεκάδες πανηγυρισμούς, τις εντυπώσεις έκλεψε ένα ιδιαίτερο περιστατικό σε γαμήλια δεξίωση, όπου το γλέντι πήρε… ποδοσφαιρικό χρώμα.

Η νύφη, εμφανώς επηρεασμένη από τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας της, «κήρυξε» την έναρξη των πανηγυρισμών εντός της αίθουσας, δίνοντας τον ρυθμό με μια κόρνα.

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε ακόμα περισσότερο όταν ο γνωστός καλλιτέχνης Γρηγόρης Σαμόλης ανέβηκε στην πίστα, ερμηνεύοντας το εμβληματικό σύνθημα των φιλάθλων του ΟΦΗ, «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει».

Οι καλεσμένοι εγκατέλειψαν για λίγο το παραδοσιακό γλέντι, μετατρέποντας τη δεξίωση σε «ασπρόμαυρη» εξέδρα. Το βίντεο με τη νύφη να πρωτοστατεί στα συνθήματα έγινε γρήγορα viral, αποτυπώνοντας το πάθος που διακατέχει το νησί μετά την ιστορική κούπα.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει με τον πιο γλαφυρό τρόπο πώς η επιτυχία του ΟΦΗ κατάφερε να διαπεράσει κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής στην Κρήτη, συνδέοντας μια προσωπική στιγμή χαράς με τον αθλητικό θρίαμβο του συλλόγου.