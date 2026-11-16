Δημητρακόπουλος για Οδυσσέα Δήμα: “Τον βασανίζει η συκοφαντία ότι έδωσε εν γνώσει του αναβολικά στον γιο του – Τα σκευάσματα ήταν νόμιμα”

Στον ανακριτή βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου ο Οδυσσέας Δήμας, που κατηγορείται για ντόπινγκ σε αθλητές της άρσης βαρών, προκειμένου να απολογηθεί.

Ο 58χρονος προπονητής άρσης βαρών αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας μέσω του δικηγόρου του, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πως οι ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή του δεν είναι αναβολικά και πως ουδέποτε έκανε διακίνηση φαρμάκων ή αναβολικών.

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Συγκεκριμένα, ο κ. Δημητρακόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε: «Η αλήθεια είναι ότι ο γιος του χρησιμοποίησε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, που κυκλοφορεί στην αγορά και στην ετικέτα του δεν ανέφερε ότι υπήρχαν στοιχεία εφεδρίνης. Πιο πολύ από την κράτηση του Οδυσσέα τον βασανίζει η μεγάλη συκοφαντία ότι εν γνώσει του χορήγησε στον ανήλικο γιο του ενισχυτική της αθλητικής απόδοσης ουσία».

Επιπλέον, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Δημητρακόπουλος τόνισε: «Ο Οδυσσέας περνάει πολύ δύσκολα, νιώθει τεράστια απογοήτευση, από το πλέον συκοφαντικό για έναν πατέρα, ότι δηλαδή με πρόθεση έδωσε στον ανήλικο γιο του αναβολικά».

«Θα αυτοκτονήσω τι είναι αυτά που λένε για εμένα», υποστήριξε πως είπε στον ίδιο ο Οδυσσέας Δήμας, πάνω στην απελπισία του.

«Υπήρχε νομιμότατο συμπλήρωμα διατροφής χωρίς κανένα στοιχείο ότι περιέχει εφεδρίνη. Από μόνος του, ο ίδιος τα πήγε στον ΕΟΦ, αυτός τα αποκάλυψε. Ενισχύεται η άποψή του ότι όχι μόνο δεν είχε δόλο ούτε αμέλεια. Είναι σε απόγνωση, του αποδίδουν τη χειρότερη κατηγορία για έναν πατέρα. Τα σκευάσματα ήταν νόμιμα, το 80% ήταν συμπληρώματα διατροφής και το 20% ήταν τεστοστερόνη, τα 15.000 ευρώ ήταν αναλήψεις από καταθέσεις που έγιναν σε νόμιμο λογαριασμό», υποστήριξε.

Αναφερόμενος στον Πύρρο Δήμα, ο Δημητρακόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν γνώριζε και δεν έχει καμία σύνδεση με την υπόθεση ενώ τόνισε πως «Ο Πύρρος Δήμας είναι ένα εθνικό σύμβολο αλλά ο Πύρρος ο Δήμας έχει αδερφό τον Οδυσσέα. Αν έκανε ένα λάθος, θα είναι δίπλα του. Δεν θα αφήσει τον αδερφό του μόνο του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

