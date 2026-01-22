Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
ΟΑΣΑ: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της κακοκαιρίας

ΟΑΣΑ: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της κακοκαιρίας
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις λεωφορειακών γραμμών λόγω κακοκαιρίας τίθενται σε ισχύ από τον ΟΑΣΑ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ, οι παρακάτω λεωφορειακές γραμμές λειτουργούν με τις εξής τροποποιήσεις:

– Γραμμή 124: Εκτός περιοχής Πυρναρί – Αγία Τριάδα.

– Γραμμή 162: Έως Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

– Γραμμή 154: Έως Παλαιό Τέρμα (Γούναρη).

– Γραμμή 856: Εκτός οδού Καφαντάρη (από Λεωφόρο Βουλιαγμένης).

– Γραμμή 117: Εναλλακτικό τέρμα στη στάση «Βότκας». Στη συνέχεια δεξιά στην οδό Τριπτολέμου και κατόπιν κανονική πορεία (περιοχή Κορμπι).

– Γραμμή 120: Παράκαμψη οδού Ηφαίστου. Παραλείπονται οι στάσεις 1η, 2η, 3η, 4η και 5η Ηφαίστου, καθώς και οι στάσεις 1η, 2η και 3η Αγίας Μαρίνας.

