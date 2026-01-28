«Ο ΠΑΟΚ είναι ψυχές» – Ραγίζει καρδιές ο μικρός Γιαννάκης για τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία

Ο μικρός φίλος του ΠΑΟΚ Γιάννης Παπαστεφανάκης συγκλόνισε με τα λόγια του για τους 7 οπαδούς της ομάδας, που σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ρουμανία.

Γιάννης Παπαστεφανάκης για οπαδούς του ΠΑΟΚ: “Χάσαμε τα αδέλφια μας στον δρόμο”

Μήνυμα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ μετά τον χαμό επτά οπαδών του έστειλε ο Γιάννης Παπαστεφανάκης με ένα βίντεο στα social media.

Αναλυτικά όσα είπε

«Σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί, για την τραγωδία στη Ρουμανία. Χάσαμε άδικα τα αδέρφια μας στον δρόμο. Κανείς δεν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για να μην γυρίσει σπίτι του. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο νίκες και κύπελα. Είναι πρόσωπα, είναι ψυχές, είναι άνθρωποι που αγαπάνε, ταξιδεύουν και αγκαλιάζονται για την ίδια ασπρόμαυρη τρέλα. Θέλω να πω στις οικογένειες που πενθούν ότι είμαστε δίπλα σας και κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά θα είναι εκεί και τα παιδιά μας. Αιωνία τους η μνήμη».