Ο Οδοντωτός εκπέμπει SOS: Έλλειψη ανταλλακτικών, διάβρωση του βουνού και συνεχείς βλάβες

Το ένα μετά το άλλο διαδέχονται τα περιστατικά στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο Διακοπτού – Καλαβρύτων, πότε με κατολισθήσεις, πότε με βλάβες και πότε με εγκλωβισμούς επιβατών.

Σήμερα Παρασκευή 13/12, η Hellenic Train ακύρωσε τα δρομολόγια 1330 (Διακοπτό – Καλάβρυτα) και 1331 (Καλάβρυτα – Διακοπτό), επειδή κατά την επιθεώρηση της γραμμής εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προχθές, την Τετάρτη 11/2, 77 επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου στα Καλάβρυτα λόγω βλάβης.

Η μετεπιβίβασή τους στον εφεδρικό συρμό έγινε με τη συνδρομή και επίβλεψη της ΕΜΑΚ. Όταν όμως ο εφεδρικός συρμός ξεκίνησε προς την αφετηρία του δρομολογίου, στο Διακοπτό, ακινητοποιήθηκε κι αυτός σε κάποιο σημείο.

Τελικά έφτασε με ασφάλεια στο Διακοπτό, ύστερα από αρκετή ώρα, κι εκεί λεωφορείο της Hellenic Train με λεωφορείο ανέμενε να μεταφέρει όσους επιβάτες επιθυμούσαν να μεταβούν στα Καλάβρυτα.

Μάλιστα, με απόφαση της διοίκησης της Hellenic Train, το αντίτιμο του εισιτηρίου, κατ’ εξαίρεσιν των κανονισμών, θα επιστραφεί στο 100% στους 77 επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Τι συμβαίνει με τον Οδοντωτό;

Οι παραπάνω περιπτώσεις, δυστυχώς, δεν είναι οι μόνες, καθώς τους τελευταίους μήνες σημειώνονται συνεχώς παρόμοια περιστατικά, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια των επιβατών.

Ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων της Hellenic Train, Σωτήρης Παπαδόπουλος, μίλησε στο DEBATER για τις συχνές διακοπές δρομολογίων του Οδοντωτού:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Το σημαντικότερο πρόβλημα, επειδή έχει αναφερθεί αυτό και μάλιστα έχουν γίνει και οι κινητοποιήσεις από τις τοπικές κοινωνίες, είναι η έλλειψη ανταλλακτικών. Να ξέρετε ότι οι περισσότερες βλάβες που προκύπτουν είναι από αυτό. Έλλειψη ανταλλακτικών.

Μετά μιλάμε για την διάβρωση που έχει υποστεί το βουνό συνολικά. Γιατί αν παρατηρήσετε οι περισσότερες περιπτώσεις μιλάνε για καθιζήσεις, κατολισθήσεις και υποχώρηση της γραμμής. Αυτά έχουν σχέση με το βουνό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν λοιπόν έχεις να αντιμετωπίσεις κάτι τέτοιο, αλλά εσύ δεν έχεις παρέμβει ποτέ ως πολιτεία να διορθώσεις τα κακό στη γραμμή, δηλαδή να στηρίξεις το βουνό. Αν δηλαδή είχε καεί κάποτε και έπρεπε να γίνει ένα δάσος για να κρατάει τα χώματα. Αυτά είναι τα προβλήματα του Οδοντωτού”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “δεν ασχολείται κανένας για αυτό, έχουμε πει δηλαδή και στους δήμους και στα τοπικά σωματεία, ότι αν θέλετε μπορούμε να σας στηρίξουμε. Να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο το πρόβλημα και τη λύση του. Ξέρω ότι είναι οι τρεις δήμοι. Ο δήμος Πάντρας, Διακοφτού και Καλαβρύτων”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος, ο Οδοντωτός “είναι ένα μοναδικό τουριστικό αξιοθέατο, δεν υπάρχει αυτή η γραμμή. Είναι μοναδική και στο εξωτερικό. Δυστυχώς είναι δύσκολο για τον τουρίστα να το πετύχει σε λειτουργία. Παίζουν με τον νόμο των πιθανοτήτων”.