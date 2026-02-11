Καλάβρυτα: Ακινητοποιήθηκε συρμός του Οδοντωτού λόγω βλάβης

Το μεσημέρι της Τετάρτης (11/02) προκλήθηκε αναστάτωση, καθώς ένας συρμός του Οδοντωτού, που κατευθυνόταν από το Διακοπτό προς τα Καλάβρυτα, παρουσίασε βλάβη και σταμάτησε.

Σύμφωνα με όσα γράφει το kalavrytanews.gr, στον συρμό του Οδοντωτού επέβαιναν 77 επιβάτες μαζί με 8 άτομα προσωπικό, τα οποία αποβιβάστηκαν με ασφάλεια κοντά στα Νιάματα στα Καλάβρυτα.

Στο σημείο στήθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, στην οποία συμμετείχε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας, όπως και συνεργεία της ΕΜΟΔΕ.

Όπως προβλέπει το επιχειρησιακό πρωτόκολλο, στο σημείο εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία προς παροχή συνδρομής. Όμως λόγω της σοβαρότητας της βλάβης, ακινητοποιήθηκε και η δεύτερη αμαξοστοιχία στο σημείο, το οποίο έχει περιορισμένη πρόσβαση.

Το πρόσφατο αυτό περιστατικό προστίθεται στη σειρά των προβλημάτων που έχουν σημειωθεί τον τελευταίο καιρό στον ιστορικό Οδοντωτό, προκαλώντας ανησυχία.

Η Hellenic Train συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, εξασφαλίζοντας τον συντονισμένο και ασφαλή απεγκλωβισμό των επιβατών.