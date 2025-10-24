Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικήδειο στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
Το «τελευταίο αντίο» το Σάββατο στη Μητρόπολη Αθηνών
Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου θα αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο, στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου η κηδεία του θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.
Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος γνώριζε προσωπικά και εκτιμούσε ιδιαίτερα τον Διονύση Σαββόπουλο. Επικήδειους θα εκφωνήσουν επίσης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Σταμάτης Φασουλής.
Πριν από την τελετή, η σορός του Διονύση Σαββόπουλου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών από 08:30 έως 11:30 το πρωί, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Λόγω της αυξημένης προσέλευσης του κοινού, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 06:00 το πρωί έως το πέρας της τελετής. Θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στις εξής οδούς:
- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της
- Αιόλου, μεταξύ Ανδριανού και Ερμού
- Ερμού, μεταξύ Αιόλου και Αθηνάς
- Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες έως την πρώτη παράλληλη
- Τριβωνιανού, μεταξύ Καρέα και Μ. Μουσούρου
Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.
