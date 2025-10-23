Διονύσης Σαββόπουλος: Το Σάββατο το μεσημέρι η κηδεία του «Νιόνιου» – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Το τελευταίο «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο, τον κορυφαίο Έλληνα τραγουδοποιό που «σημάδεψε» τη σύγχρονη μουσική, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το μεσημέρι, στις 1:00 μ.μ., στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της οικογένειας, η σορός του αείμνηστου καλλιτέχνη θα βρίσκεται στο Παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών από τις 8:30 το πρωί έως τις 11:30 π.μ., προκειμένου το κοινό που τον αγάπησε να έχει τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσει.

Σε μία κίνηση που αντικατοπτρίζει την πνευματική παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου, η οικογένειά του ζητά από όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, να μην καταθέσουν στεφάνια, αλλά να προσφέρουν τα χρήματα σε δύο συγκεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα:

Το Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο οποίο ο σπουδαίος τραγουδοποιός είχε διδάξει.

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα τελεστεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, στη 1.00 μ.μ. και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν:

– στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε

EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

– στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.

Για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, το πρωί του Σαββάτου από τις 8.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ.», αναφέρεται στην ανακοίνωση.