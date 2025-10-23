Διονύσης Σαββόπουλος: Το Σάββατο το μεσημέρι η κηδεία του «Νιόνιου» – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του
Η επιθυμία της οικογένειας του σπουδαίου τραγουδοποιού
Το τελευταίο «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο, τον κορυφαίο Έλληνα τραγουδοποιό που «σημάδεψε» τη σύγχρονη μουσική, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το μεσημέρι, στις 1:00 μ.μ., στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της οικογένειας, η σορός του αείμνηστου καλλιτέχνη θα βρίσκεται στο Παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών από τις 8:30 το πρωί έως τις 11:30 π.μ., προκειμένου το κοινό που τον αγάπησε να έχει τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσει.
Διαβάστε επίσης: Σταύρος Ξαρχάκος: «Χαίρε Διόνυσε, καλό σου κατευόδιο» – Το συγκινητικό αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο
Σε μία κίνηση που αντικατοπτρίζει την πνευματική παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου, η οικογένειά του ζητά από όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, να μην καταθέσουν στεφάνια, αλλά να προσφέρουν τα χρήματα σε δύο συγκεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα:
Το Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο οποίο ο σπουδαίος τραγουδοποιός είχε διδάξει.
Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.
Η ανακοίνωση της οικογένειας
«Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα τελεστεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, στη 1.00 μ.μ. και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν:
– στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε
EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
– στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη
ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.
Για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, το πρωί του Σαββάτου από τις 8.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ.», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις