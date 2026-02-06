Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Ελβετίας στην Ελλάδα

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή (06/02), στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με τον Πρέσβη της Ελβετίας στην Ελλάδα, κ. Stefan Estermann.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων και συνεργασίας και συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με κύρια αναφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες στο πεδίο της παράνομης μετανάστευσης.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για την επιτυχή συνέχιση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.