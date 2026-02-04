Πλεύρης στη Βουλή: «Νόμιμη μετανάστευση με κανόνες»

Στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση, τονίζοντας τη σημασία ενός σαφούς, οργανωμένου και συνειδητού πλαισίου.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι το μεταναστευτικό αποτελεί ζήτημα με έντονη ιδεολογική διάσταση, αλλά και με απολύτως πρακτικές συνέπειες, υπογραμμίζοντας πως η κυβερνητική πολιτική στηρίζεται σε μια σαφή επιλογή, «αυστηρή και αποτρεπτική στάση απέναντι στην παράνομη είσοδο και ταυτόχρονα οργανωμένη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης». Όπως ανέφερε, όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα δεν αποκτά δικαίωμα παραμονής, ενώ η υποχρέωση της Πολιτείας, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ασύλου, είναι η επιστροφή του στη χώρα προέλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι μεταναστευτικές ροές αντιμετωπίζονται με διαχωρισμό βάσει προφίλ, με όσους δεν δικαιούνται άσυλο να οδηγούνται σε κλειστές δομές και να παραμένουν εκεί μέχρι την επιστροφή τους, ενώ όσοι δικαιούνται διεθνούς προστασίας οδηγούνται σε ανοιχτές δομές όπου θα υπάρχει διαδικασία προένταξης για να καλυφθούν κενά στην αγορά εργασίας σε τομείς όπως η αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός και οι κατασκευές.

Ο κ. Πλεύρης ανέδειξε τα απτά αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης πολιτικής, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται από το καλοκαίρι οδήγησαν σε ουσιαστική μείωση των ροών, με αισθητή πτώση τόσο στο τελευταίο πεντάμηνο όσο και στο σύνολο του έτους, με το 2025 να κλείνει με 13.000 λιγότερες αφίξεις. Όπως υπογράμμισε, η αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής βασίζεται στον συνδυασμό της φύλαξης των συνόρων, της διπλωματίας και της αποφασιστικής στάσης απέναντι στους διακινητές, με απόλυτη στήριξη στο έργο του Λιμενικού Σώματος.

Ανέπτυξε τους τρεις πυλώνες της νόμιμης μετανάστευσης που εισάγει το νομοσχέδιο. Ο πρώτος αφορά τους νόμιμους μετανάστες που διαμένουν ήδη στη χώρα, με στόχο την άρση των χρόνιων δυσλειτουργιών της διοίκησης. Προβλέπεται ταχεία και ασφαλής έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής, με ελάχιστη διάρκεια δύο ετών, ώστε η καθυστέρηση να μη μετακυλίεται στους ίδιους τους μετανάστες. Παράλληλα, θεσπίζεται ειδική μέριμνα για άτομα άνω των 65 ετών, που αποκτούν τη δυνατότητα παραμονής χωρίς επιβάρυνση του κοινωνικού συστήματος.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τις μετακλήσεις εργαζομένων και την κάλυψη αναγκών της ελληνικής οικονομίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Το νομοσχέδιο επιταχύνει τις διαδικασίες, εισάγοντας νέες κατηγορίες αδειών, όπως η Talent Visa, η Tech Visa και η Blue Card, με στόχο την προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού και υψηλής κατάρτισης εργαζομένων, μέσα από νόμιμες και ελεγχόμενες οδούς.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τους δικαιούχους ασύλου και την έννοια της προένταξης. Όπως τόνισε ο Υπουργός, η παροχή διεθνούς προστασίας δεν συνεπάγεται μόνιμη εξάρτηση από το κοινωνικό σύστημα. Αντιθέτως, προβλέπεται η ένταξη των δικαιούχων σε δομές γλωσσικής και επαγγελματικής κατάρτισης, με σύνδεση της παραμονής τους με την εργασία, ενώ το καθεστώς προστασίας διατηρεί τον προσωρινό του χαρακτήρα, μέχρι να εκλείψει ο λόγος που το επέβαλε.

Ο κ. Πλεύρης στάθηκε και στο ζήτημα των ΜΚΟ και των διακινητών, σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο αυστηροποιεί το πλαίσιο ελέγχου και λογοδοσίας, ιδίως όταν πρόκειται για περιπτώσεις διακίνησης παράνομων μεταναστών. Όπως τόνισε, δεν ποινικοποιείται η δράση των ΜΚΟ, αλλά η εγκληματική συμπεριφορά φυσικών προσώπων που ενδεχομένως έχουν ιδιότητα μέλους, η οποία συνιστά επιβαρυντική περίσταση λόγω της προνομιακής τους σχέσης με το κράτος και τις δομές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «τελειώνει το παραμύθι του εθελοντισμού», επισημαίνοντας πως οι ΜΚΟ έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια περίπου 300 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά προγράμματα φτάνουν τα 360 εκατ. ευρώ, γεγονός που –όπως είπε– καταδεικνύει ότι πρόκειται για επαγγελματική δραστηριότητα που οφείλει να υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους, διαγωνιστικές διαδικασίες και αυξημένες ποινικές κυρώσεις όπου παραβιάζεται ο νόμος.

Για τα ασυνόδευτα ανήλικα, το νομοσχέδιο αλλάζει το υφιστάμενο πλαίσιο, καταργώντας τη ρύθμιση που προέβλεπε δεκαετή άδεια διαμονής μετά από τρία χρόνια φοίτησης, καθώς, όπως επισήμανε, στην πράξη λειτούργησε ως κίνητρο προσέλκυσης ανηλίκων κοντά στο όριο της ενηλικίωσης.

Τέλος, όσον αφορά την Κρήτη, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι θα υπάρχουν δύο χώροι, στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Με αυτή την τροπολογία αναλαμβάνουμε εμείς τους χώρους για να μην τους έχει η τοπική αυτοδιοίκηση και σε αυτούς τους χώρους θα γίνεται ο διαχωρισμός. Αν έχει προσφυγικό προφίλ θα πηγαίνει σε ανοιχτή δομή μέχρι να εξεταστεί το άσυλό του, αν δεν έχει προσφυγικό προφίλ θα πηγαίνει σε κλειστές δομές και με την απόρριψη του ασύλου του θα γίνεται και η επιστροφή.