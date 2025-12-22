Νίκος Πλακιάς: Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με την Μαρία Καρυστιανού

Το δικό του μήνυμα για την Μαρία Καρυστιανού έστειλε με ανάρτησή του στα social media ο Νίκος Πλακιάς.

«Άκουσα τον Άδωνι Γεωργιάδη να λέει σε μια συνέντευξη του να τα βρούμε εγώ με την Μαρία Καρυστιανού αν έχουμε να χωρίσουμε κάτι και ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για το αν έχουμε κάποια κόντρα» τόνισε αρχικά για να προσθέσει:

«Σας πληροφορώ Υπουργέ ότι δεν έχω να χωρίσω τίποτα με την Μαρία και καμία κόντρα. Ίσα ίσα μας ενώνουν πολλά περισσότερα από ότι μας χωρίζουν. Τώρα για το αν μπορούμε να τα βρούμε ακόμα περισσότερο θα σας έλεγα ότι δεν θα ήταν και ότι καλύτερο για εσάς. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν να ξαναγυρίσετε στο παλιό επάγγελμα σας αυτό του τηλεβιβλιοπώλη».