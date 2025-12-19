Νίκος Γιαννόπουλος: Είχαμε στο παρελθόν μια δημοσιογραφική διένεξη με τον Νίκο Παππά

Τις δικές του απαντήσεις σε όσα ανέφερε νωρίτερα ο Νίκος Παππάς στάθηκε με δηλώσεις του ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος για την επίθεση που δέχθηκε στο Στρασβούργο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA ο Νίκος Γιαννόπουλος υποστήριξε ότι στο παρελθόν είχε μια δημοσιογραφική διένεξη με τον Νίκο Παππά που θα την πει στο δικαστήριο όταν γίνει.

«Ο κος Παππάς λέει ‘τον χτύπησα, αλλά δεν τον γρονθοκόπησα’. Και σε αυτό λέει ψέματα. Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε. Πισώπλατα, την ώρα που αποχωρούσα» ανέφερε για να προσθέσει:

«Υπήρχαν «διαβουλεύσεις» έξω από το μαγαζί, την ώρα που με μείωνε, με εκφράσεις ‘σε χτύπησα, γιατί κοίτα πως είσαι’. Στη συνέχεια έδειξε διάθεση συγκατάβασης και συμβιβασμού. Όταν έφυγα μου έστειλε μηνύματα, που περιέργως έσβησε λίγο μετά. Μου έκανε έξι κλήσεις στο κινητό, απάντησα την πρώτη γιατί δεν ήξερα το νούμερο. Στα μηνύματα έλεγε πως ήθελε να απολογηθεί».