Νίκος Παππάς για το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο: “Ζητώ συγγνώμη για την πράξη μου – Σήκωσα το χέρι, αλλά δεν τον γρονθοκόπησα”

Τη δική του άποψη για όσα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης 16/12 στο Στρασβούργο με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο έδωσε ο Νίκος Παππάς.

Σε δηλώσεις του στην «Buongiorno» στο Mega, o πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ -και πλέον ανεξάρτητος- ανέφερε πως μετανιώνει για το επεισόδιο, ζήτησε συγγνώμη και τόνισε ότι δεν φυγαδεύτηκε.

Επίσης, επισήμανε πως δεν γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο. Ο Νίκος Παππάς ισχυρίζεται επίσης ότι (παρότι δεν γνωρίζονται) του είπε κάτι πολύ προσωπικό και τον εξαγρίωσε.

«Δεν φυγαδεύτηκα από τη Γερμανία. Έφυγα κανονικά από την πόρτα, όπως φεύγω κάθε πρωί. Μετά τη μήνυση πήγα στην ολομέλεια, ψήψισα, έκανα ομιλία, έκανα ραντεβού και ύστερα από σκέψη από όσα έγιναν είπα θα γυρίσω στο σπίτι μου στην Αθήνα. Πήγα Γερμανία όπως κάνουν οι ευρωβουλευτές και μέσω Στουτγκάρδης επέστρεψα στην Αθήνα. Δεν με αναζήτησε κανείς, έφυγα στις 8 το βράδυ από την πόρτα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου» είπε και συνέχισε:

«Είναι δυνατόν εγώ, με τα βιώματά μου και τη διαδρομή μου, να πω σε έναν άνθρωπο “κοίτα πώς είσαι, θα σε δείρω”; Ούτε το χειρότερο σκουπίδι εκεί έξω, αν σκεφτόταν έτσι, δεν θα μπορούσε να το πει. “Κοίτα πώς είμαι και κοίτα πώς είσαι”, αυτό είπα, εννοώντας τη σωματική διάπλαση. Σήκωσα το χέρι μου, όταν μου είπε κάτι πολύ προσβλητικό, αλλά σε καμία δεν τον γρονθοκόπησα, δεν τον χτύπησα από πίσω. Έκανα μια υποτιμητική χειρονομία… Ένα σπρώξιμο, ένα χαστούκι, πες το όπως θες… Είδατε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος βγήκε σε 30 εκπομπές μέσα σε μία μέρα, να έχει το παραμικρό σημάδι; Αν είχε έστω και μια γρατζουνιά, θα την είχαμε δει όλοι. Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου. Μετανιώνω, αν είναι δυνατόν. Ξέφυγα και είμαι εδώ για να πω ότι ζητάω συγγνώμη. Δεν θέλω κανένας νεαρός που θα ακούσει αυτή την ιστορία να υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές», δήλωσε ο Νίκος Παππάς.

Στην ερώτηση «δεν πρέπει να τιμωρηθείς;» απάντησε ότι «δεν ήρθα για να δικαιολογηθώ αλλά για να εξηγήσω τη δική μου πλευρά. Έχω προκληθεί έχω απειληθεί, δεν συχνάζω ως πολιτικός σε τίποτα “κυριλέ” εστιατόρια με ανθρώπους ατσαλάκωτους. Είμαι εκεί, στην “πιάτσα”, με νέους ανθρώπους στους οποίους βράζει το αίμα. Δέχομαι προκλήσεις καθημερινά. Δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο περιστατικό που να έχει γίνει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, συναντήθηκε και την επόμενη ημέρα σε ξενοδοχείο με τον δημοσιογράφο και όπως είπε «ήταν απαξιωτικός».

Σε ερώτηση για τη διαγραφή του και αν μίλησε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλο, ο Νίκος Παππάς τόνισε πως «δεν με πήρε κανείς από το κόμμα. Η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο θετικό που προέκυψε από αυτό το ζήτημα, αφού πλέον δεν με εκφράζει και δεν ταιριάζουν τα χνώτα μας. Εγώ στο κόμμα μπήκα κάποια στιγμή με πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα, μετά του κ. Κασσελάκη. Άλλαξαν πάρα πολλά».

«Έχω αυτοέλεγχο, έχω πολλά φίλτρα, υπομονή και μεγάλη πειθαρχία και αυτοέλεγχο. Ειπώθηκε κάτι από τον δημοσιογράφο που με έκανε έξω φρενών και δεν μπόρεσα να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου. Δεν μπορώ να το πω τώρα και απολογούμαι. Είναι ένα μάθημα όλο αυτό, όχι τόσο για αυτά που περνάω εγώ, αλλά για όλα αυτά που περνάει η οικογένειά μου. Είναι ένα καλό μάθημα για μένα, ώστε ακόμα και σε τέτοια σχόλια να μαθαίνω να κρατάω την ψυχραιμία μου», ανέφερε ακόμα ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής.