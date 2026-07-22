Θεσσαλονίκη: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει στην Γιαννιτσών (βίντεο)
Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός
Φώτια ξέσπασε γύρω στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης σε φορτηγό που κινούταν στην περιοχή της Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το rthess.gr, ο οδηγός άνοιξε την πόρτα του φορτηγού που είχε τυλιχτεί στις φλόγες στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να καταλάβει τι είχε συμβεί, με τη φωτιά να φουντώνει.
Άμεσα αντέδρασαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο και προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά με πυροσβεστήρες που υπήρχαν στο φορτηγό, αλλά και πυροσβεστήρες από παρακείμενα καταστήματα, τα οποία ήταν εκείνη την ώρα ανοιχτά.
Στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία περίπου πέντε λεπτά αργότερα και προχώρησε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.
πηγή στην Google
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