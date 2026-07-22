Φωτιά στην Κράνα Ρεθύμνου – Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) για φωτιά στα Ζωνιανά Ρεθύμνου που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κράνα Μυλοποτάμου στην Κρήτη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα.

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Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ανωγείων.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.