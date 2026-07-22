Φωτιά στην Κράνα Ρεθύμνου – Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα
Συναγερμός στις πυροσβεστικές αρχές
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) για φωτιά στα Ζωνιανά Ρεθύμνου που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κράνα Μυλοποτάμου στην Κρήτη.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ανωγείων.
Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις