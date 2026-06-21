Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Βρέθηκε η σορός της σε χωράφι – Ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της

Στην ομολογία της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά προχώρησε ο 43χρονος ενοικιαστής της, υποδεικνύοντας, παράλληλα, το χωράφι που έθαψε τη σορό της, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο σημείο βρίσκονται ήδη αστυνομικές δυνάμεις, που πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για τις συνθήκες και τα κίνητρα του εγκλήματος.

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Η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστική για την πορεία της υπόθεσης, καθώς μέχρι πρότινος, παρά τα επιβαρυντικά στοιχεία, δεν είχε εντοπιστεί η σορός. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν βρεθεί κηλίδες αίματος στο σπίτι και σε αντικείμενα του 43χρονου, ωστόσο η υπόθεση έπρεπε να «δεθεί» πλήρως για να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Η ομολογία και η ανεύρεση της σορού ενισχύουν πλέον το κατηγορητήριο, ενώ αναμένεται η έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης με τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Στο “μικροσκόπιο” τα κίνητρα

Ως προς τα κίνητρα, οι αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε καβγάς, ωστόσο διερευνάται και το ενδεχόμενο προσωπικής ή ερωτικής προσέγγισης από την πλευρά του, που ενδεχομένως οδήγησε στην ένταση.

Το οικονομικό κίνητρο φαίνεται, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, να απομακρύνεται, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί πλήρως.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη στάση του κατηγορούμενου τις προηγούμενες ημέρες, καθώς φέρεται να επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες, προβάλλοντας σενάρια που δεν επιβεβαιώθηκαν.

Όπως επισημαίνεται, η τακτική αυτή τελικά λειτούργησε εις βάρος του, καθώς ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών και επιτάχυνε την αποκάλυψη της υπόθεσης.

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Η δικογραφία αναμένεται να συμπληρωθεί άμεσα, ενώ ο 43χρονος θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα, με τις εξελίξεις να θεωρούνται πλέον καταιγιστικές.