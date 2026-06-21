Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: “Όλα έγιναν μέσα στο σπίτι, δεν το είχα σχεδιάσει” υποστηρίζει ο 43χρονος – Παραμένει στο “κάδρο” το ενδεχόμενο σεξουαλικού κινήτρου

Βρέθηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν από τις 30 Μαΐου, καθώς ο 43χρονος ενοικιαστής της ομολόγησε ότι την σκότωσε και υπέδειξε στις Αρχές το χωράφι που την έθαψε, στην περιοχή του Βατόλακκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πολύωρη διαδικασία της ανάκρισης, ο 43χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «όλα έγιναν μέσα στο σπίτι» τα ξημερώματα της 30ης Μαΐου και πως «δεν το είχα σχεδιάσει», αποδίδοντας το έγκλημα στις συνεχείς προστριβές που, όπως ισχυρίστηκε, είχε με τη γυναίκα, εξαιτίας φθορών στο σπίτι και υπήρχαν συχνοί καβγάδες μεταξύ τους. Ωστόσο, το ενδεχόμενο σεξουαλικού κινήτρου δεν έχει βγει από το κάδρο των ερευνών.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 46χρονη δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε με μαχαίρι στην αριστερή θωρακική κοιλότητα. Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να τύλιξε τη σορό με σακούλες, ενώ σακούλες εντοπίστηκαν και στο μικρό βαν που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά της.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί, η αστυνομία μετέβη στο σημείο που υπέδειξε ο κατηγορούμενος, σε περιοχή του Βατόλακκου Χανίων, περίπου πέντε χιλιόμετρα από το σπίτι όπου διέμενε και το οποίο νοίκιαζε από την άτυχη γυναίκα.

Εκεί εντοπίστηκε η σορός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, τυλιγμένη μέσα σε σακούλες, όπως είχε περιγράψει ο 43χρονος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, διαπιστώθηκαν τραύματα που παραπέμπουν σε χτύπημα στο κεφάλι και τραύματα στην αριστερή θωρακική χώρα, με τα ακριβή αίτια θανάτου να αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν θέσει τον 43χρονο υπό στενή παρακολούθηση, θεωρώντας τον ως βασικό ύποπτο για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Το βράδυ του Σαββάτου, η σύζυγός του παρέμεινε για αρκετές ώρες στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προέκυψαν ουσιαστικά στοιχεία από την κατάθεσή της, ωστόσο η παρουσία της φέρεται να λειτούργησε ως μοχλός πίεσης που οδήγησε τελικά τον κατηγορούμενο στην ομολογία.

Τη Δευτέρα αναμένεται η διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα για την έκδοση εντάλματος σύλληψης, ενώ την Τρίτη θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.