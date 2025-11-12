Νίκαια: Αυτή είναι η χειροβομβίδα που εντοπίστηκε στην αυλή του αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ελληνικού FBI που καλείται να ενώσει τα κομμάτια του παζλ και να λύσει το γρίφο γύρω από τον εμπρησμό του αυτοκινήτου και την τοποθέτηση της χειροβομβδίας στην αυλή του σπιτιού στη Νίκαια που διαμένει αρχιφύλακας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.

Το DEBATER φέρνει στο φως της δημοσιότητας αποκλειστική φωτογραφία της χειροβομβίδας, αλλά και μία φωτογραφία στην οποία καταγράφεται η περόνη που έχει πέσει στο έδαφος.

Η χειροβομβίδα έχει παραληφθεί από πυροτεχνουργούς του Στρατού Ξηράς, αφού πρώτα ελέγχθηκε από το ΤΕΕΜ.

Το χρονικό

Όπως έγραφε το DEBATER γύρω στις 4 τα ξημερώματα, το αυτοκίνητο του σωφρονιστικού υπαλλήλου τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ βρισκόταν επί της οδού Ευριπίδου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτωνος. Το όχημα κύλησε στον δρόμο λόγω της φωτιάς και σταμάτησε τελικά πάνω σε δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας στο σημείο.

Συγκεκριμένα, η σύζυγός του ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές για την ύπαρξη αντικειμένου που έμοιαζε με χειροβομβίδα στον προαύλιο χώρο της πολυκατοικίας, όπου διαμένουν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η περόνη της χειροβομβίδας είχε αφαιρεθεί.

Μέσα από τη φυλακή η εντολή για τη διπλή επίθεση με στόχο τον σωφρονιστικό;

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πίσω από την επίθεση ενδέχεται να βρίσκεται Αλβανός βαρυποινίτης, αν και κάτι τέτοιο παραμένει δύσκολο να επιβεβαιωθεί, καθώς επικρατεί «σιγή ιχθύος» μεταξύ των κρατουμένων.

Το θύμα υπηρετεί σε κομβική πτέρυγα των φυλακών και θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στη λειτουργία της.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (ΕΚΑΜ), γνωστή και ως «ελληνικό FBI».

Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών και να αποκαλύψουν τα κίνητρα πίσω από τη διπλή επίθεση.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ο στρατός μπαίνει στην αυλή:

«Άκουσα μία έκρηξη»

Επίσης, όπως ανέφερε γείτονας του σωφρονιστικού υπαλλήλου στο DEBATER, οι αστυνομικοί εντόπισαν δίπλα στο καμένο αυτοκίνητο και ένα κινητό τηλέφωνο. Το εύρημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να διακριβωθεί εάν ανήκει στους δράστες.

“Άκουσα μια έκρηξη και είδα τους αστυνομικούς όταν ήρθαν που βρήκαν ένα κινητό κοντά στο αυτοκίνητο” είπε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας.

Δείτε κι άλλες εικόνες από το σημείο: