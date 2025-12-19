Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ένας 41χρονος διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας

Στη σύλληψη ενός 41χρονου διωκούμενου με διεθνές ένταλμα από τις Αρχές της Τουρκίας προχώρησε η ΕΛΑΣ στον Νέο Κόσμο.

Συγκεκριμένα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, συνελήφθη πρωινές ώρες της 17-12-2025 στην περιοχή του Νέου Κόσμου, 41χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ληστεία, κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, ο 41χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2017 ήταν υπεύθυνος φυτείας -113- δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Τουρκίας ενώ τα έτη 2014 και 2009 διέπραξε ληστεία σε γραφεία εταιρείας και κλοπές μηχανών σκαφών αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.