Νέο υπολογιστικό μοντέλο προβλέπει την εξάπλωση τοξικών ξενικών ψαριών στη Μεσόγειο (φωτογραφίες)

Μια διεθνής επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο κορυφαίο περιοδικό Geosciences (MDPI), παρουσιάζει μια πρωτοποριακή μεθοδολογία πρόβλεψης της εγκατάστασης επικίνδυνων ξενικών ειδών στη Μεσόγειο.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Technical University of Denmark και το Ege University της Τουρκίας, ανέπτυξε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα υπολογιστικό μοντέλο που συνδυάζει στατιστική ανάλυση, αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, καθώς και περιβαλλοντικές προβολές έως το 2035.

Το μοντέλο λειτουργεί σαν «θαλάσσιο ραντάρ», προβλέποντας πότε και πού μπορεί να εμφανιστούν εισβολικά είδη. Καθοριστικοί παράγοντες αποδείχθηκαν η θερμοκρασία και η αλατότητα του βυθού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δύο από τα πιο απειλητικά είδη:

• τον τοξικό λαγοκέφαλο (Lagocephalus sceleratus)

• το λεοντόψαρο (Pterois miles)

Η παρουσία τους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την αλιεία, την τοπική οικονομία και τη βιοποικιλότητα. Η κλιματική αλλαγή, με την άνοδο της θερμοκρασίας των θαλασσών, ενδέχεται να επιταχύνει την εξάπλωσή τους τις επόμενες δεκαετίες.

Ο υποψήφιος διδάκτορας και συν-συγγραφέας της μελέτης, Δημήτρης Πάφρας, υπογράμμισε στο DEBATER ότι:

«Η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα θεωρητικό φαινόμενο του μέλλοντος. Ήδη αλλάζει τις συνθήκες των θαλασσών μας, καθιστώντας τις πιο ευάλωτες στην εγκατάσταση επικίνδυνων ξενικών ειδών. Το νέο μας μοντέλο δείχνει με σαφήνεια ότι μόνο με έγκαιρη πρόβλεψη και προληπτικά μέτρα μπορούμε να προστατεύσουμε τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τις παράκτιες κοινωνίες.»

Η μελέτη προτείνει μια καινοτόμο μεθοδολογία που μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και να αποτελέσει διεθνές πρότυπο στη διαχείριση βιολογικών εισβολών.