Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την ισχυρή έκρηξη στη “Βιολάντα” – Η νύχτα έγινε μέρα χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο

Μουδιασμένη είναι η κοινωνία των Τρικάλων από την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο “Βιολάντα“, με πέντε νεκρές εργαζόμενες από ισχυρή έκρηξη η οποία προκάλεσε φωτιά.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε νέο βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας σε σπίτι στην Αγία Κυριακή, που κατέγραψε την στιγμή της έκρηξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται στο βίντεο από το trikalaopinion, λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το εργοστάσιο της Βιολάντα, η έκρηξη φώτισε τον ουρανό, μετατρέποντας το σκοτάδι σε λάμψη μέσα σε δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της φονικής έκρηξης.

Από τις πρώτες ώρες της τραγωδίας, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής βρέθηκε στο σημείο, συλλέγοντας κρίσιμα στοιχεία, ενώ ορίστηκαν ειδικοί πραγματογνώμονες – χημικός, ηλεκτρολόγος και πυροτεχνουργός.

Πιθανή διαρροή

Σύμφωνα με ειδικούς, από την εικόνα που παρουσιάζει το εργοστάσιο προκύπτει ότι πιθανότατα προηγήθηκε μεγάλη διαρροή, κάτι που εξηγεί την ένταση του ωστικού κύματος και τη μεγάλη έκταση της φωτιάς.

Παράλληλα, μέσα από τις καταθέσεις των εργαζομένων που επέζησαν, οι αξιωματικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες που επικρατούσαν τη στιγμή της έκρηξης.

Το επικρατέστερο σενάριο κάνει λόγο για διαρροή προπανίου. Έχει ήδη αναφερθεί ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς, ενώ διερευνάται αν έγινε αντιληπτή κάποια χαρακτηριστική μυρωδιά που θα προϊδέαζε για διαρροή, αν και στην περίπτωση του προπανίου αυτή δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δεξαμενές προπανίου που βρίσκονταν εξωτερικά του εργοστασίου και μέσω σωληνώσεων τροφοδοτούσαν τους φούρνους διαπιστώθηκε ότι ήταν ανέπαφες. Έτσι, όλα δείχνουν πως η έκρηξη σημειώθηκε στο εσωτερικό, και συγκεκριμένα στο υπόγειο, τη στιγμή που οι εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν στο ισόγειο, ακριβώς πάνω από το σημείο της έκρηξης.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή και από έναν σπινθήρα -ακόμη και με το άναμμα κάποιου διακόπτη- να προκλήθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια η φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτή την περίπτωση, το βασικό ερώτημα είναι αν υπήρχε και αν λειτούργησε το σύστημα ανίχνευσης πιθανών διαρροών.

Παράλληλα, δεν έχει αποκλειστεί -αν και συγκεντρώνει μικρότερες πιθανότητες- το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από σύννεφο άλευρου, που ίσως ήταν αποθηκευμένο στο υπόγειο και θα μπορούσε, όπως έχει συμβεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις, να λειτουργήσει ως εύφλεκτη ύλη.