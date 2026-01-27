Τραγωδία στη “Βιολάντα”: Βρέθηκε απανθρακωμένη η σορός και της πέμπτης εργαζόμενης – Νέο βίντεο από την έκρηξη

Και επίσημα νεκρή είναι η πέμπτη εργαζόμενη που αγνοείτο μετά την ισχυρή έκρηξη και τη μεγάλη φωτιά που ακολούθησε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” στα Τρίκαλα.

Σήμερα το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε απανθρακωμένη η σορός της άτυχης γυναίκας στις στάχτες του εργοστασίου, που συνεχίζει να καπνίζει. Μάλιστα, το πτώμα της εντοπίστηκε κοντά στο σημείο όπου είχαν βρεθεί και τα υπόλοιπα τέσσερα.

Οι έρευνες στο κουφάρι του εργοστασίου παραγωγής της “Βιολάντα” εντάθηκαν σήμερα το πρωί, με συνεργεία της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ και μηχανήματα έργου να απομακρύνουν τμήματα που είχαν καταρρεύσει, προκειμένου να φτάσουν στη σορό της άτυχης γυναίκας.

Η Αγάπη

Τα πέντε θύματα της φονικής έκρηξης είναι η Αγάπη Μπουνοβα από το Μεγαλοχώρι, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, η Σταυρούλα Μπουκουβάλα από την Καρδίτσα μητέρα τριών παιδιών, η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη από το Γαρδίκι Τρικάλων μητέρα δύο παιδιών, η Αναστασία Νάσιου από το Γριζάνο Φαρκαδόνας και η 45χρονη Ελενα Κατσαρού από τον Γλινό, μητέρα ενός 13χρονου παιδιού. Η Έλενα, η Βούλα, η Βασιλική, η Αναστασία

Σύμφωνα με τους συγγενείς τους, οι άτυχες εργαζόμενες είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια ώστε να μπορούν να περνούν την ημέρα με τα παιδιά τους.

Οι τελευταίες φωτογραφίες των πέντε άτυχων εργατριών

Στα Τρίκαλα ο πόνος είναι αβάσταχτος για τις πέντε γυναίκες που χάθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι άτυχες γυναίκες λίγες ώρες πριν την τραγωδία διασκέδαζαν μαζί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας. Πηγή: ΕΡΤ

Μάλιστα, το STAR δημοσίευσε την τελευταία φωτογραφία των τριών γυναικών.

Όταν έγινε η έκρηξη στη βάρδια προβλέπονταν 30 άτομα. Ωστόσο όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, λόγω της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζόμενων σε 12.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη

Εν τω μεταξύ, νέο βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη φονική έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των πέντε εργατριών.

Κάμερα ασφαλείας σε σπίτι στην περιοχή Αγία Κυριακή κατέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή που η νύχτα έγινε μέρα, από την ισχυρή έκρηξη.

Το βίντεο του trikalaopinion.gr είναι αποκαλυπτικό για το μέγεθος και την ένταση της έκρηξης.

Αναζητούνται τα αίτια της φονικής έκρηξης

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για την αναζήτηση των αιτίων της πολύνεκρης τραγωδίας στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, ανέφερε το πρωί της Τρίτης στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή “Καλημέρα Εκλάδα” ότι “από την πρώτη στιγμή και επιχειρησιακά και ανακριτικά, το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται εκεί, ώστε να τελειώσει η εξέλιξη της πυρκαγιάς αλλά και να αναζητηθούν τα αίτια. Με παρουσία εισαγγελέα αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, της Ελληνικής Αστυνομίας και όλων των φορέων, συγκεντρώνονται μαρτυρίες ώστε να οδηγηθούμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα”.

“Οι πιθανότητες που ερευνώνται αυτήν τη στιγμή, είναι και η διαρροή και κάποια αστοχία υλικού και κάποιο ανθρώπινο λάθος. Όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν από τα στοιχεία που θα συλλέξουν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού”, προσέθεσε.

Σε ερώτηση εάν υπήρχε προπάνιο στο εργοστάσιο, ο κ. Τσίγκας απάντησε πως “έτσι φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις. Το προπάνιο είναι πηγή ενέργειας για τις διαδικασίες παραγωγής του εργοστασίου. Οι δεξαμενές βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, περιφραγμένες. Οι μελέτες πυρασφάλειας, η ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και η ελληνική αυτό επιβάλλουν. Αυτό υφίσταται σε όλους τους χώρους και μεταφέρεται με σωληνώσεις και κάποιες διακλαδώσεις εκεί όπου θα πρέπει να πάει για να προχωρήσει η παραγωγή ενέργειας”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “υπάρχουν (σ.σ. στην επιχείρηση) ανιχνευτές διαρροής προπάνιου, για να μπορέσει να γίνει με τις βαλβίδες αντεπιστροφής και διακοπής όλη αυτή η διαδικασία. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται ότι κάποιες από τις βαλβίδες πιθανώς να λειτούργησαν, ενώ κάποιες άλλες ενδεχομένως όχι. Αν καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, επαναλαμβάνω. Για την έκρηξη που προηγήθηκε της πυρκαγιάς, ερευνώνται όλα τα στοιχεία“», ολοκλήρωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος”.