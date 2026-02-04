Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο με 4 παραβάσεις και 9 παραβιάσεις

Μετά την εκμετάλλευση της τραγωδίας στη Χίο, όπου το βράδυ της Τρίτης (03/02) σκοτώθηκαν 15 μετανάστες μέσω προκλητικών NOTAM, η Τουρκία συνέχισε και σήμερα (04/02) τις προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο, με παραβιάσεις και παραβάσεις.

Η Τουρκία έστειλε ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72, καθώς και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τα οποία προχώρησαν σε συνολικά 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 9 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, το ATR-72 σημείωσε μία παράβαση και έξι παραβιάσεις, ενώ το UAV καταγράφηκαν 3 παραβάσεις και 3 παραβιάσεις, όπως επισημαίνει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.