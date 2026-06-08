Δύο τουρκικές εναέριες παραβιάσεις στο Αιγαίο το μεσημέρι του Σαββάτου (φωτογραφίες)

Αναστάτωση προκάλεσε το μεσημέρι του Σαββάτου η παρουσία δύο τουρκικών αεροσκαφών τύπου ATR εντός του FIR Αθηνών, σε περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με στοιχεία που καταγράφηκαν από εφαρμογή παρακολούθησης πτήσεων (AirTracks) και εντόπισε το DEBATER, τα δύο αεροσκάφη παρέμειναν για πάνω από μία ώρα εντός του FIR Αθηνών, ακολουθώντας πορεία κοντά στη Ρόδο.

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Οι σχετικές καταγραφές αποτυπώνουν τις διαδρομές των αεροσκαφών στην ευρύτερη περιοχή, με τα ίχνη πτήσης να εμφανίζονται εντός της ζώνης ευθύνης του FIR Αθηνών. Η παρουσία τους προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με τη φύση της πτήσης και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τη διέλευσή τους.

Όπως διακρίνεται στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το DEBATER μέσω της εφαρμογής, τα δύο ATR κινήθηκαν σε μικρή απόσταση από τη Ρόδο, παραμένοντας για ορισμένο χρονικό διάστημα στην περιοχή πριν συνεχίσουν την πορεία τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή των συγκεκριμένων αεροσκαφών ή αν υπήρξε κάποια επίσημη αντίδραση από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Οι εικόνες από την εφαρμογή παρακολούθησης πτήσεων αποτυπώνουν με σαφήνεια τα ίχνη των αεροσκαφών στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας την παρουσία τους κοντά στη Ρόδο κατά τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες που κατέγραψε το DEBATER από την εφαρμογή AirTracks.