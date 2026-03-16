Νεαροί πήγαν να κάνουν επικίνδυνο challenge στο μετρό και τους έπιασαν επ’ αυτοφώρω (βίντεο)

Ένα άκρως επικίνδυνο challenge επιχείρησαν να κάνουν πέντε νεαροί τουρίστες στο μετρό, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα αλλά και την ασφάλεια της λειτουργίας του συρμού.

Όπως διακρίνεται και από τις κάμερες ασφαλείας, οι νεαροί φαίνεται να επιλέγουν συρμούς πρώτης γενιάς, στους οποίους τα βαγόνια μεταξύ τους έχουν εμφανές κενό. Εκμεταλλευόμενοι αυτό το σημείο, καταφέρνουν να μπουν ανάμεσα στα βαγόνια και να καθίσουν εκεί, παραμένοντας στο εξωτερικό μέρος του συρμού κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Στο συγκεκριμένο περιστατικό, οι πέντε νεαροί κατάφεραν να παραμείνουν στο σημείο μέχρι την επόμενη στάση και να κατέβουν από το κενό ανάμεσα στα βαγόνια. Μάλιστα, επιβάτης που περίμενε στην αποβάθρα φαίνεται να μένει έκπληκτη όταν τους βλέπει να αποβιβάζονται από το συγκεκριμένο σημείο.

Ωστόσο, η επικίνδυνη αυτή «πρόκληση» δεν έμεινε χωρίς συνέπειες. Αστυνομικοί από το τμήμα «Αριάδνη», το οποίο είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εντόπισαν τους νεαρούς και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους ενέργειες ενέχουν σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος και καλούν τους πολίτες, ιδιαίτερα τους νεότερους, να αποφεύγουν επικίνδυνα challenges που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.