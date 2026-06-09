Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Απολογούνται οι 6 κατηγορούμενοι στην Ευελπίδων

Τις πόρτες των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων πέρασαν το μεσημέρι της Τρίτης 9 Ιουνίου οι έξι κατηγορούμενοι, μέλη του κυκλώματος που δρούσαν στις Πολεοδομίες και φέρονται να ζητούσαν λεφτά για να «ξεμπλοκάρουν» διάφορες διαδικασίες.

Οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπλοκή στο μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς στον χώρο των Πολεοδομιών της Αττικής, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς.

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Η συγκεκριμένη υπόθεση, η δικογραφία της οποίας αριθμεί 3.500 σελίδες, αποτελεί το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση αποδίδεται σε ένα ζευγάρι που κατείχε θέσεις-κλειδιά στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Η έρευνα πάντως παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα των οποίων η συμμετοχή εξετάζεται.