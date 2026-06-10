Στο Εφετείο ο δολοφόνος της οικογένειας Κλότση στην Ανδραβίδα – Ζητάει να μειωθεί η ποινή του

Ο άνδρας που το 2022 ξεκλήρισε την οικογένεια Κλότση στην Ανδραβίδα, σκοτώνοντας το ανδρόγυνο και πνίγοντας τα δύο ανήλικα παιδιά τους, δικάζεται σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου στην Πάτρα σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 65χρονος σήμερα δολοφόνος είχε ομολογήσει κυνικά ότι σκότωσε το ζευγάρι και έπνιξε τα δύο παιδάκια, δύο και τριών χρόνων, επειδή ήταν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, απλήρωτα τα ενοίκια του σπιτιού του, όπου διέμενε η πενταμελής οικογένεια, από την οποία διασώθηκε ο 16χρονος σήμερα γιος της, που ευτυχώς απουσίαζε εκείνες τις ώρες από το σπίτι.

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Ο φονιάς καταδικάστηκε πρωτόδικα τέσσερις φορές ισόβια, μία για κάθε ζωή που αφαίρεσε, ενώ το μικρό σπίτι που έγινε το αποτρόπαιο έγκλημα, τον Μάρτιο του 2022, παραμένει μέχρι σήμερα ακατοίκητο και σφραγισμένο.

Σύμφωνα με το pelop.gr, σε δεύτερο βαθμό θα επιχειρήσει να μειώσει την ποινή του, ζητώντας μία δεύτερη ευκαιρία, είναι ωστόσο αμείλικτα τα δεδομένα της στυγερής πράξης του και ασφαλώς αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον η ακροαματική διαδικασία.

Εν προκειμένω, λόγω της αυτονόητης κρισιμότητας και του δικονομικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η συγκεκριμένη δίκη, θεωρείται αξιοσημείωτο το γεγονός ότι εισαγγελέας της έδρας ορίστηκε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, Ευάγγελος Μάστακας.

Προδήλως πρόκειται για ορισμό ο οποίος παρατηρείται σε άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι αυτή του 65χρονου δράστη, ο οποίος πρωτόδικα στην απολογία του είχε προσπαθήσει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ισχυριζόμενος ότι «δεν θυμάται, πέρα από έναν πυροβολισμό, τι συνέβη με τα παιδιά».

Είχε πει εξάλλου ότι «δεν είχε πάει στο σπίτι για να ζητήσει τα ενοίκια, αλλά για να βάλει φαγητό και νερό στο σκυλί του», ενώ σε άλλο σημείο της απολογίας του κατηγόρησε τα θύματα ότι «έκλειναν τους διακόπτες του νερού και του ρεύματος, αφήνοντας τη μητέρα του, που έμενε στον πρώτο όροφο, στα σκοτάδια και χωρίς νερό».

Πρωτόδικα ο συνήγορος του μακελάρη, Σπύρος Ανδριόπουλος, είχε υποστηρίξει ότι δεν ήταν τα ενοίκια, ύψους 1.000 ευρώ, η αιτία του ξεκληρίσματος, αλλά η άσχημη συμπεριφορά του ανδρόγυνου στη μητέρα του δράστη.

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Θυμίζουμε, εξάλλου, ότι ο στυγερός δολοφόνος μετά το έγκλημα ήρθε και περιπλανιόταν στην Πάτρα.

Είχε βρει καταφύγιο σε ένα ψαροκάικο, ενώ το όπλο του φόνου το είχε κρύψει στο λεβητοστάσιο μιας πολυκατοικίας, καθώς είχε τα κλειδιά της εισόδου, αφού έμενε εκεί ένα κοντινό του πρόσωπο.

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Τέλος, έχει τη σημασία του το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του στις φυλακές Κορυδαλλού δεν είχε γίνει δεκτό το αίτημά του για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης…