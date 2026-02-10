Νέα Πέραμος: «Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου έχει κάποιες παράνομες δραστηριότητες» κατέθεσε η μητέρα του 27χρονου

Στις σχέσεις που είχε με τον γιο της τον τελευταίο καιρό στάθηκε στην κατάθεση της η μητέρα του 27χρονου που αρπάχθηκε, βασανίστηκε και εκτελέστηκε στη Νέα Πέραμο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR η μητέρα του 27χρονου Μανώλη ήταν για σχεδόν 6 ώρες στα γραφεία του 11ου ορόφου της Γενικής αστυνομικής Διεύθυνσης προκειμένου να καταθέσει, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως δεν είχε τις καλύτερες σχέσεις με το παιδί της, λόγω των προσωπικών του επιλογών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, όπως υποστήριξε της άρεσε που η σύντροφος του υπήρξε στο παρελθόν και σύντροφος φίλου του. «Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου έχει κάποιες παράνομες δραστηριότητες αλλά δεν είχα καταλάβει τι ήταν αυτές. Δεν γνώριζα. Θεωρώ ότι υπάρχει πρόσωπο “κλειδί” που μπορεί να δώσει απαντήσεις» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, για τα λεφτά που κληρονόμησε ο γιος της τόνισε πως είναι αυτά που τον σκότωσαν και δεν τα θέλει εκείνη καθώς είναι καταραμένα.

Νέα Πέραμος: Γρίφος με τις δύο πλαστές διαθήκες που εντοπίστηκαν στο σπίτι του 27χρονου – Τι συμβαίνει με την περιουσία του παππού του

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν δύο πλαστές διαθήκες που αφορούν τη μεγάλη περιουσία την οποία είχε κληρονομήσει από τον παππού του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός είχε αποκτήσει σημαντικά χρηματικά ποσά και ακίνητα, ενώ στον πατέρα του είχε αποδοθεί μόνο μικρό μέρος της περιουσίας. Το γεγονός αυτό φέρεται να επιδείνωσε περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις πατέρα και γιου, προκαλώντας έντονες συγκρούσεις μεταξύ τους.

Οι δύο διαθήκες που βρέθηκαν παρουσιάζουν αντικρουόμενο περιεχόμενο. Στη μία εμφανίζεται ως κληρονόμος ο δολοφονημένος επιχειρηματίας, ενώ στην άλλη ο πατέρας του.

Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται προς το παρόν στο επαγγελματικό περιβάλλον του 27χρονου. Ο πατέρας του, στην κατάθεσή του, υποστήριξε ότι ο γιος του είχε εμπλακεί με «περίεργες παρέες» και περιβαλλόταν από άτομα που, όπως είπε, επεδίωκαν να τον εκμεταλλευτούν οικονομικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δηλώσεις του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν γνωρίζω ποιος σκότωσε τον Μανώλη, ούτε τι δραστηριότητες είχε. Ξέρω όμως ότι είχε μπλεξίματα με Αλβανούς, Ρωσοπόντιους και κάποιους Ρουμάνους, χωρίς να γνωρίζω τι δουλειές έκανε μαζί τους.

Οι σχέσεις μας κατά καιρούς δεν ήταν καλές. Όταν μου έκαψαν δύο οχήματα, πίστευα πως το είχε κάνει εκείνος λόγω των διαφωνιών μας για τα περιουσιακά. Τώρα όμως θεωρώ ότι επρόκειτο για προειδοποιητικό μήνυμα. Πρέπει να μιλήσει η μητέρα του, να πει τι γνωρίζει, γιατί πήγε στην Κρήτη και τι ήξερε για τον Μανώλη. Και η σύντροφός του πρέπει να πει όσα ξέρει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι η μητέρα του 27χρονου δεν προσήλθε τελικά για κατάθεση στις Αρχές. Ωστόσο, από την επόμενη εβδομάδα ενδέχεται να κληθεί εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση η σύντροφός του θύματος, καθώς οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κατά την αρχική της κατάθεση δεν ήταν σε θέση να θυμηθεί κρίσιμες λεπτομέρειες, λόγω της ιδιαίτερα επιβαρυμένης ψυχολογικής της κατάστασης.