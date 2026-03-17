Νέα Μάκρη: 3 “Ντάλτονς” του αρχιμαφιόζου Μπογιούν πίσω από τους πυροβολισμούς – Ποιος ήταν ο στόχος

Συλλήψεις τριών Τούρκων μαφιόζων μελών της εγκληματικής οργάνωσης των «Ντάλτονς», του διαβόητου Μπαρίς Μπογιούν, με… άρωμα αντεκδίκησης για τους έξι νεκρούς στη Λούτσα τον Σεπτέμβριο του 2023.

Το μεσημέρι της 3ης Μαρτίου, οι τρεις συλληφθέντες είχαν πλησιάσει αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρίσκονταν δυο άτομα, στην λεωφόρο Μαραθώνος, κοντά στη συμβολή με την οδό Πλαταιών στη Νέα Μάκρη και είχαν ανοίξει πυρ εναντίον τους 7 φορές.

Εκτιμάται πως στόχος των ενόπλων , ήταν μέλη της αντίπαλης συμμορίας των «Red Kit». Τα παρολίγον θύματα της ένοπλης επίθεσης, κατάφεραν να διαφύγουν από το σημείο αλώβητοι, με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, να έχουν «εικόνα» τους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί εφικτός ο εντοπισμός τους.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο της επίθεσης, περισυνέλεξαν επτά κάλυκες και ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου.

Το όχημα των ατόμων «στόχων», εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα σε απόμερο σημείο στο Διόνυσο και είχε εμφανή τα σημάδια από τους πυροβολισμούς.

Όπως διαπιστώθηκε από τις πινακίδες που έφερε, το αυτοκίνητο ανήκει σε γυναίκα από την Τουρκία. Οι τρεις Τούρκοι μαφιόζοι, δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ, στη μέση του δρόμου, αδιαφορώντας για την ζωή πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων της Αστυνομίας στους χώρους διαμονής των δραστών εντοπίστηκαν φυσίγγια, όχι όμως κάποιο όπλο.