Νέα Μάκρη: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τους πυροβολισμούς με τους τρεις Τούρκους στη Λεωφόρο Μαραθώνος

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνίασε την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε στις 03 Μαρτίου 2026, στη Νέα Μάκρη.

Ειδικότερα, τις απογευματινές ώρες της 03 Μαρτίου, τρεις άνδρες προσέγγισαν πεζή αυτοκίνητο και δύο απ’ αυτούς προέβησαν σε πυροβολισμούς. Αμέσως μετά, τόσο οι επιβαίνοντες του αυτοκίνητου όσο και οι δράστες διέφυγαν. Το αυτοκίνητο, στο οποίο προκλήθηκαν υλικές ζημιές, βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Διονύσου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών, ευρημάτων και οπτικού υλικού, διακριβώθηκε η εμπλοκή στην υπόθεση τεσσάρων υπηκόων Τουρκίας.

Ακολούθως, κατά την αστυνομική επιχείρηση, η οποία υλοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Κυριακή (15/03) με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ και των επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τέσσερις υπήκοοι Τουρκίας, από τους οποίους οι τρεις φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση, ενώ αναζητείται ακόμη ένας υπήκοος Τουρκίας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων περί αλλοδαπών και περί όπλων.