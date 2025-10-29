Νέα Κίος: Καταδικάστηκαν σε 18 και 15 χρόνια ο οδηγός και ο συνοδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο του 2024

Σε 18 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε σήμερα (29.10.2025) ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα στη Νέα Κίο το 2024, στο οποίο έχασε τη ζωή της μια 37χρονη μητέρα, ενώ πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα ήταν η καταδίκη του συνοδηγού σε 15 χρόνια κάθειρξης.

Το τροχαίο είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Αργολίδας στις 11 Οκτωβρίου 2024. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου επέδειξε αυστηρότητα και στους δύο νεαρούς, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνει η βαριά ποινή του συνοδηγού, ο οποίος, παρότι δεν μπορούσε να αποτρέψει την πορεία του αυτοκινήτου που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, κρίθηκε ως άμεσος συνεργός στο αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης που οδήγησε στο θάνατο.

Η απόφαση, η πρώτη στη χώρα που επιβάλλει 15 χρόνια κάθειρξης σε συνοδηγό τροχαίου δυστυχήματος, δεν αναγνώρισε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση ούτε ελαφρυντικά για τον συνοδηγό, ο οποίος είχε καθαρό ποινικό μητρώο.

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας χαρακτήρισε την ποινή παραδειγματική και εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση του δικαστηρίου.

Χρονικό

Το τροχαίο συνέβη την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2024, έξω από ένα βενζινάδικο στη Νέα Κίο, και καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει τη σφοδρή σύγκρουση, από την οποία έχασε τη ζωή της μια 37χρονη μητέρα.

Το όχημα που προκάλεσε το δυστύχημα συμμετείχε σε κόντρες εκείνο το πρωινό στην παραλιακή της περιοχής. Μέσα σε αυτό βρίσκονταν οι δύο Ρομά που τραυματίστηκαν, για τους οποίους υπήρχαν προηγούμενες καταγγελίες στις Αρχές σχετικά με συμμετοχή σε παράνομους αγώνες ταχύτητας.

Η άτυχη γυναίκα κινούνταν κανονικά στο ρεύμα της χωρίς να τρέχει, και τόσο εκείνη όσο και ο οδηγός δεν είχαν περιθώρια αντίδρασης.