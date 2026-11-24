Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το απόγευμα της Τρίτης (24/11), με τον Κηφισό να βρίσκεται στο «κόκκινο» και την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα.

Στο ρεύμα προς Πειραιά, μεγάλες ουρές έχουν σχηματιστεί από το ύψος της Βαρυμπόμπης έως τη Μεταμόρφωση.

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Στην αντίθετη κατεύθυνση, προς Λαμία, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις να κυμαίνονται από 5 έως 10 λεπτά.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αναμονή 5 έως 10 λεπτών σημειώνεται:

Στην έξοδο προς Λαμία.

Στην έξοδο προς Πειραιά.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται:

Στην έξοδο προς Λαμία.

Από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν στους παραπάνω οδικούς άξονες καλούνται να υπολογίσουν πρόσθετο χρόνο για τη διαδρομή τους.