Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 54χρονος που έκρυβε πάνω από 2 κιλά κάνναβης σε αποθήκη

Ένας 54χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (01/12) για διακίνηση ναρκωτικών στη Νέα Ιωνία. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών.

Στο πλαίσιο έρευνας για την ανίχνευση ατόμου που διακινεί ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και αποδείχθηκε η εγκληματική του δραστηριότητα.

Όπως διαπιστώθηκε χρησιμοποιούσε την αποθήκη της οικίας του ως καβάτζα, όπου μετά από έρευνα στο εσωτερικό της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 908,36 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης «πάστα», 1 κιλό και 137 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.