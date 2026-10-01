Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 45χρονος που “ρήμαζε” σπίτι και καταστήματα

Χειροπέδες σε έναν 45χρονο πέρασε η αστυνομία στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς φέρεται να διέπραττε συστηματικά κλοπές από οικίες και καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή.

Για την υπόθεση και την σύλληψη του συγκροτήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 28ης Σεπτεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 45χρονο.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατ’ εξακολούθηση από σπίτια και καταστήματα, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δράση του 45χρονου είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2026. Αρχικά φέρεται να κατόπτευε τους χώρους που είχε βάλει στο στόχαστρο, αναζητώντας αντικείμενα αξίας.

Στη συνέχεια, αφαιρούσε τα αντικείμενα και τα διέθετε άμεσα προς μεταπώληση σε κλεπταποδόχους, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσε ο 45χρονος για την τέλεση των κλοπών.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί οκτώ περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα, με το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος να υπολογίζεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε 20.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.