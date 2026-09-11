Θεσσαλονίκη: Δικογραφία εις βάρος  δύο ανήλικων παιδιών και της μητέρας τους για κλοπές σε καταστήματα



Δύο ανήλικα αδέλφια κατηγορούνται ότι έκλεψαν 200 ευρώ από τα ταμεία δύο εμπορικών καταστημάτων στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Οι κλοπές τελέστηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, στις αρχές του έτους, ενώ ως δράστες ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία τα δύο αδέλφια, 13 και 15 ετών, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

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Δικογραφία σχηματίστηκε και εναντίον της 33χρονης μητέρας τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Την έρευνα διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος.