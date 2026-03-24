Νέα απάτη με τη μέθοδο phishing – Στέλνουν παραπλανητικό SMS για το Fuel Pass (Φωτογραφία)

Δεν έχασαν χρόνο οι επιτήδειοι και, αμέσως μετά τις ανακοινώσεις για το Fuel Pass, άρχισαν να στέλνουν μαζικά παραπλανητικά μηνύματα SMS, με στόχο να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες.

Συγκεκριμένα, οι δράστες επιχειρούν να αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τραπεζικούς κωδικούς, εκμεταλλευόμενοι την αγωνία των πολιτών για οικονομική ενίσχυση στα καύσιμα.

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως δήθεν επίσημες ενημερώσεις και καλούν τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο για να υποβάλουν αίτηση.

Προσοχή στο παρακάτω μήνυμα-απάτη:

«Ενημέρωση: Το πρόγραμμα Fuel Pass 2026 έχει ξεκινήσει.

Δικαιούστε επιδότηση καυσίμων έως και 500 €, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης.

Παρακαλείστε να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω της επίσημης πλατφόρμας:

https://vouchers.help/ gov

Η προθεσμία υποβολής είναι η 21η Μαρτίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες»

Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ο σύνδεσμος που περιλαμβάνεται στο μήνυμα οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα, η οποία μιμείται επίσημες κρατικές πλατφόρμες. Εκεί ζητούνται στοιχεία όπως κωδικοί e-banking, προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία καρτών.

Τι να προσέξετε:

• Μην πατάτε σε ύποπτους συνδέσμους από SMS ή email

• Ελέγχετε πάντα τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL)

• Οι επίσημες κρατικές ανακοινώσεις γίνονται μόνο μέσω έγκυρων πλατφορμών

• Καμία υπηρεσία δεν ζητά τραπεζικούς κωδικούς μέσω SMS

Σε περίπτωση που λάβετε τέτοιο μήνυμα, αγνοήστε το και διαγράψτε το άμεσα. Αν έχετε ήδη εισάγει στοιχεία, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας.

Η ενημέρωση και η προσοχή παραμένουν τα πιο ισχυρά «όπλα» απέναντι σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικές απάτες.