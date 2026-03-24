Οδηγός για το Fuel Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Πώς θα πάρετε περισσότερα χρήματα

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν το Fuel Pass.

Στόχος της κυβέρνησης είναι οι πληρωμές να ολοκληρωθούν πριν από την περίοδο του Πάσχα, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών Taxisnet. Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, τα οχήματα που είναι συνδεδεμένα με το ΑΦΜ του χρήστη θα εμφανίζονται αυτόματα.

Στη συνέχεια, ο δικαιούχος θα επιλέγει το όχημα για το οποίο αιτείται την ενίσχυση και θα επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο τρόπων πίστωσης, που αλλάζουν και το τελικό ύψος της ενίσχυσης:

–Ψηφιακή κάρτα: Προσφέρει το μέγιστο ποσό της επιδότησης, με τον περιορισμό ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμα και υπηρεσίες μετακίνησης (ταξί, ΜΜΜ).

–Τραπεζική κατάθεση: Παρέχει πλήρη ευελιξία στη χρήση των χρημάτων, ωστόσο το ποσό της ενίσχυσης είναι μειωμένο.

Προϋποθέσεις για την έγκριση της αίτησης είναι το όχημα:

-Να έχει εξοφλημένα τέλη κυκλοφορίας.

-Να διαθέτει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

-Να έχει περάσει επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.

Fuel Pass: Οι δικαιούχοι και τα ποσά της ενίσχυσης

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με τα εξής ετήσια εισοδήματα:

Άγαμοι: Έως 25.000€.

Έγγαμοι: Έως 35.000€ (προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε παιδί).

Ανώτατο όριο: 45.000€ για οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά.

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση την περιοχή κατοικίας και τον τύπο του οχήματος:

-Αυτοκίνητα (Ηπειρωτική Ελλάδα): 50€ (κάρτα) ή 40€ (λογαριασμός).

-Αυτοκίνητα (Νησιωτική Ελλάδα): 60€ (κάρτα) ή 50€ (λογαριασμός).

-Μοτοσυκλέτες: Από 25€ έως 35€ ανάλογα με την περιοχή και τον τρόπο πληρωμής.

Οι κερδισμένοι και πώς θα πάρετε έξτρα χρήματα

Σημειώνεται πως το Feul Pass αφορά ένα όχημα ανά φυσικό πρόσωπο. Έτσι, στην περίπτωση που μια οικογένεια διαθέτει δύο οχήματα σε διαφορετικά ΑΦΜ, δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι την ενίσχυση.

Σε αντίθετη περίπτωση, όμως, δηλαδή αν και τα δύο οχήματα ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, η επιδότηση χορηγείται μόνο μία φορά.

Επίσης, περισσότερο κερδισμένοι είναι οι κάτοχοι diesel οχημάτων, οι οποίοι εκτός από το Fuel Pass, επωφελούνται και από την οριζόντια μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης απευθείας στην αντλία.