Ναυαγοσώστης φίλος του έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον 22χρονο που πνίγηκε με το μπέργκερ

Στην εντατική συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 22χρονος, που κατάπιε μπέργκερ σε εστιατόριο στη Μεταμόρφωση, όπου βρισκόταν μαζί με την παρέα του, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Ο πατέρας του 22χρονου, όπως αναφέρει το STAR, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε κανένα challenge, διαψεύδοντας σχετικές πληροφορίες ότι κατάπιε αμάσητο το μπέργκερ στο εστιατόριο.

Παράλληλα, οι φίλοι του 22χρονου, μιλώντας στο Star, περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν. Σύμφωνα με όσα είπαν ο φίλος τους βρισκόταν στο τραπέζι τρώγοντας, όταν ξαφνικά σηκώθηκε και βγήκε τρέχοντας έξω. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι αστειεύεται, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του στην κολώνα προσπαθώντας να απομακρύνει την τροφή από τους αεραγωγούς του.

Του έδωσε τις πρώτες βοήθειες ένας ναυαγοσώστης φίλος του

Ένας από την παρέα, που είναι ναυαγοσώστης, έσπευσε να του δώσει πρώτες βοήθειες, όμως, όπως λένε οι φίλοι του, κανείς δεν έκανε τη σωτήρια λαβή Heimlich.

«Τον είδαν να βγαίνει έξω στην αρχή, να πετάγεται από τη θέση του, δεν είχαν καταλάβει τι κάνει, νόμιζαν ότι το κάνει για πλάκα και μετά καταλάβανε ότι κάτι συμβαίνει όταν άρχισε να κοπανάει την πλάτη του στην κολόνα για να προσπαθήσει να βγάλει το κομμάτι από τους αεραγωγούς του», ανέφερε φίλος του 22χρονου Μάκη.

Σε άλλη μαρτυρία, φίλη του 22χρονου αναφέρει: «Του έδωσαν πρώτες βοήθειες γιατί ο ένας είναι ναυαγοσώστης και ξέρει από αυτά, είδαν ότι δεν μπορούν να τον βοηθήσουν, παίρνουν το ασθενοφόρο».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά άλλος φίλος του 22χρονου: «Δεν ξέρω αν του σηκώσανε το πηγούνι, το μόνο που ξέρω είναι δεν του έκανε κανείς τη λαβή που πρέπει να γίνει για να αφαιρεθεί η τροφή. Όταν καλέσανε είπε το ασθενοφόρο από τη στιγμή που του δώσατε πρώτες βοήθειες απ’ όσο λέτε μην του του κάνετε κάτι περαιτέρω, ΚΑΡΠΑ και τα σχετικά».

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο νεαρός έμεινε χωρίς οξυγόνο για πάνω από τρία λεπτά, γεγονός που επιδείνωσε την κατάστασή του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 2:16, το ασθενοφόρο έφτασε λίγα λεπτά αργότερα και κατέβαλε προσπάθειες να αφαιρέσει την τροφή από την τραχεία 22χρονου. Ωστόσο, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου άφησε τον νεαρό σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Ο 22χρονος που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και σπούδαζε τουριστικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είχε μόλις γυρίσει από καλοκαιρινή σεζόν στην Κω.

Είχε έρθει στην Αθήνα για να δει τους φίλους του πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου τον περίμεναν οι γονείς του—οι οποίοι τελικά, μετά το τραγικό συμβάν, κατέβηκαν εσπευσμένα στην Αθήνα.

Η κατάσταση του 22χρονου παραμένει κρίσιμη, με τους δικούς του ανθρώπους να ελπίζουν ότι θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.