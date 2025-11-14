Για πάνω από 2 λεπτά έμεινε χωρίς οξυγόνο ο 22χρονος που κατάπιε το μπέργκερ – “Δεν ήταν challenge” λέει ο πατέρας του

Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24ωρα για τον 22χρονο, που κατάπιε αμάσητο ολόκληρο μπέργκερ, ενώ βρίσκονταν με φίλους του σε εστιατόριο στο Κορωπί.

Ο νεαρός εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς», με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του κρίσιμη και πιθανόν μη αναστρέψιμη.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το παλικάρι δεν μάσησε καλά το μπέργκερ, με αποτέλεσμα να το καταπιεί ολόκληρο, και να φράξουν οι αεραγωγοί του, προκαλώντας του αρχικά δύσπνοια και πόνο.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, καθώς -όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες- δεν ανέπνεε για περισσότερο από δύο λεπτά.

Ο φοιτητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου οι γιατροί συνεχίζουν να παλεύουν για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, καθώς έχουν προκληθεί σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα.

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας του 22χρονου, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» μέσω της Ματίνας Παγώνη, ξεκαθαρίζει ότι ο γιος του δεν έκανε challenge.

«Με εξουσιοδότησε να μεταφέρω πως απευθύνει έκκληση στα ΜΜΕ να πάψουν να ασχολούνται με το θέμα και πρέπει να σταματήσει. Δεν θέλει η οικογένεια να γίνεται αυτό το πράγμα», είπε η κυρία Παγώνη.

Επίσης, ανέφερε ότι δεν θέλει να επιρρίψει ευθύνες στους φίλους του γιου του που βρίσκονταν παρέα στο κατάστημα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν ευθύνες για το περιστατικό καθώς φέρεται πώς ξεκίνησε από challenge στα social media.