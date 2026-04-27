Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά;
Ηράκλειο: Ενέδρα κουκουλοφόρων σε πάρκο – «Τι ομάδα είστε;», ρώτησαν πριν την επίθεση

Ηράκλειο: Ενέδρα κουκουλοφόρων σε πάρκο – «Τι ομάδα είστε;», ρώτησαν πριν την επίθεση
Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου μετά το νέο κρούσμα οπαδικής βίας που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25.04) στην περιοχή της Κηπούπολης.

Ομάδα δέκα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους επιτέθηκε αναίτια σε παρέα νεαρών, μετατρέποντας το πάρκο της οδού Φιλελλήνων σε πεδίο μάχης.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα συνέβησαν απέναντι από το 5ο Λύκειο Ηρακλείου, όπου τέσσερις φίλοι απολάμβαναν τη βόλτα τους. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν τα θύματα, οι δράστες τους προσέγγισαν με απειλητικές διαθέσεις.

Η επίθεση ξεκίνησε με την «κλασική» πλέον ερώτηση-πρόσχημα: «Τι ομάδα είστε;». Πριν οι νεαροί προλάβουν να αντιδράσουν, οι κουκουλοφόροι άρχισαν να τους χτυπούν με μανία.

Από το άγριο επεισόδιο τραυματίστηκαν δύο άτομα. Πρόκειται για έναν 21χρονο κι έναν 19χρονο, οι οποίοι έφεραν τραύματα από τα χτυπήματα. Τα θύματα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τους έγιναν ράμματα, πριν λάβουν τελικά εξιτήριο.

Η Ασφάλεια Ηρακλείου έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Πρωτομαγιά: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και τράπεζες
Πρωτομαγιά: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και τράπεζες

Στις προαιρετικές αργίες συγκαταλέγεται η Πρωτομαγιά, ωστόσο κάθε χρόνο με υπουργική απόφαση χαρακτηρίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων απαγορεύεται, εκτός από εκείνες που έχουν ειδική άδεια λειτουργίας για Κυριακές και αργίες. Αναφορικά με το καθεστώς αμοιβών των εργαζομένων που θα εργαστούν ή θα παραμείνουν σε καθεστώς αργίας, […]

