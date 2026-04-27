Κεφαλονιά: «Κοκτέιλ» ουσιών δείχνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις της 19χρονης Μυρτούς- Κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ στο αίμα της

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται τα σοκαριστικά ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων της άτυχης Μυρτούς, η οποία έχασε τη ζωή της αφού εγκαταλείφθηκε αβοήθητη σε πλατεία του Αργοστολίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, στο αίμα της 19χρονης ανιχνεύθηκε συνδυασμένη χρήση κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ, ουσίες που φαίνεται να καταναλώθηκαν την ίδια ημέρα στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου βρισκόταν πριν το μοιραίο συμβάν.

Σε αναμονή των ιστολογικών εξετάσεων

Ενώ η τοξικολογική εικόνα δίνει μια πρώτη απάντηση για τις ουσίες που επιβάρυναν τον οργανισμό της κοπέλας, οι Αρχές αναμένουν πλέον με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων. Τα ευρήματα αυτά θεωρούνται κρίσιμα, καθώς αναμένεται να αποσαφηνίσουν πλήρως τα ακριβή αίτια θανάτου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε το τραγικό τέλος.

Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι

Υπενθυμίζεται ότι με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, και οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπλοκή τους στην υπόθεση κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Η ποινική δίωξη σε βάρος τους αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως.

Η παραπομπή τους στηρίζεται στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα, εστιάζοντας στο γεγονός ότι, ενώ είχαν νομική υποχρέωση να βοηθήσουν την 19χρονη, την εγκατέλειψαν αβοήθητη, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.