Μυτιλήνη: Οι εργασίες σε σπίτι αποκάλυψαν παλιό βλήμα πυροβολικού

Ένα παλιό βλήμα 15 εκατοστών πυροβολικού σε κατάσταση οξείδωσης εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής 5/4, κατά τη διάρκεια εργασιών σε σπίτι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που απέκλεισε την περιοχή.

Σημειώνεται πως η εξουδετέρωση του βλήματος θα γίνει από πυροτεχνουργούς του στρατού.