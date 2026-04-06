Μυτιλήνη: Οι εργασίες σε σπίτι αποκάλυψαν παλιό βλήμα πυροβολικού
Ήταν παλιό και σε κατάσταση οξείδωσης
Ένα παλιό βλήμα 15 εκατοστών πυροβολικού σε κατάσταση οξείδωσης εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής 5/4, κατά τη διάρκεια εργασιών σε σπίτι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Μυτιλήνη.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που απέκλεισε την περιοχή.
Σημειώνεται πως η εξουδετέρωση του βλήματος θα γίνει από πυροτεχνουργούς του στρατού.
