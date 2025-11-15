Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΕΛΛΑΔΑ

Θερμοπύλες: Εντοπίστηκε βλήμα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο

Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη

DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής 14/11 καθώς εντοπίστηκε ένα βλήμα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κοντά στον αρχαιολογικό χώρο στις Θερμοπύλες.

Το σημείο αποκλείστηκε, καθώς επρόκειτο για βλήμα υψηλής εκρηκτικότητας, βρετανικής κατασκευής (UK – HE) που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στις πολεμικές επιχειρήσεις στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου.

Το πρωί του Σαββάτου κλιμάκιο από έμπειρους πυροτεχνουργούς της 695 ΑΒΠ περισυνέλλεξε το βλήμα και το μετέφερε στο πεδίο βολής στην Αγριλιά, όπου και εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.

Η καταστροφή του βλήματος έγινε παρουσία ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά τα προβλεπόμενα.

