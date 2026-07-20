Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στη Μύκονο χωρίς την Ρία Ελληνίδου – Η απάντηση για ενδεχόμενη πρόταση γάμου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κάνει διακοπές στη Μύκονο με αγαπημένους του φίλους, χωρίς την Ρία Ελληνίδου στο πλευρό του. Η τραγουδίστρια ωστόσο αύριο (Τρίτη 21/7) θα βρεθεί στο νησί των ανέμων με αφορμή προγραμματισμένη συναυλία της.

Η κάμερα του Mykonos Live TV συνάντησε τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στα Ματογιάννια, κατά την διάρκεια βραδινής του εξόδου. Μεταξύ άλλων ο ρεπόρτερ, Νίκος Κουρούμαλος, τον ρώτησε αν υπάρχει ενδεχόμενο γάμου με την Ρία Ελληνίδου. Ωστόσο, ο ίδιος απέφυγε να αποκαλύψει ξεκάθαρα αν υπάρχουν τέτοια σχέδια και αντιμετώπισε την ερώτηση με χιούμορ.

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«Δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου, όχι ο γάμος. Βλέπω τα ζευγάρια να αγχώνονται για τους άλλους και να μην απολαμβάνουν τη στιγμή τους», είπε αναφορικά με το ενδεχόμενο ενός γάμου στη δεδομένη στιγμή της ζωής της, σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ρία Ελληνίδου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο The2NightShow..

Η ίδια παραμένει προσηλωμένη στη δουλειά της θέτοντας νέους στόχους. Τα νυχτερινά κέντρα στα οποία εμφανίζεται είναι ασφυκτικά γεμάτα από κόσμο, ωστόσο η ίδια ξέρει πως για να έχει αντίστοιχη συνέχεια χρειάζεται σκληρή προσπάθεια και χαμηλοί τόνοι.

«Μου στοιχίζει που είμαι εργασιομανής. Δεν έχω όσο ελεύθερο χρόνο θα ήθελα. Στην προσωπική μου ζωή δεν έχω κάνει τόσες διακοπές όσες θα ήθελα», συμπλήρωσε.