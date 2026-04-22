Χεζμπολάχ: Ισχυρίζεται ότι εξαπέλυσε επίθεση με drone εναντίον στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο
Τι ανέφερε σε ανακοίνωση της
Η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε άλλη μια επίθεση εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι έρχεται ως απάντηση στις ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχειρίας.
Η τρομοκρατική ομάδα λέει ότι χρησιμοποίησε επιθετικά drones για να στοχεύσει ένα Humvee των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και ισραηλινά στρατεύματα στην πόλη Qantara, η οποία βρίσκεται εντός της ισραηλινής ζώνης ασφαλείας.
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τους ισχυρισμούς.
