Ηράκλειο: Θανατηφόρος τραυματισμός ηλικιωμένου σε αγροτικές εργασίες με τρακτέρ

Θανατηφόρος ήταν ο τραυματισμός ηλικιωμένου άνδρα σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή Σωκαράς, του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Άγνωστο πώς, ο 86χρονος άνδρας που εκτελούσε αγροτικές εργασίες επιβαίνοντας σε τρακτέρ, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αγροτικού οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.