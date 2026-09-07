Τέλος εποχής για την COSMOTE: Από αύριο γίνεται Telekom – Όλες οι αλλαγές

Τέλος εποχής για την COSMOTE, καθώς από αύριο, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, κορυφώνεται η μετάβαση της εμπορικής μάρκας του Ομίλου ΟΤΕ στη νέα εποχή της Telekom.

Η σταδιακή εφαρμογή της νέας ταυτότητας έχει ήδη αρχίσει, με το όνομα Telekom και το χαρακτηριστικό χρώμα Magenta να εμφανίζονται στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και στα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Telekom, η μετάβαση στη νέα μάρκα κορυφώνεται στις 8 Σεπτεμβρίου, με το λανσάρισμα της νέας διαφημιστικής και επικοινωνιακής καμπάνιας.

Τι αλλάζει από τις 8 Σεπτεμβρίου

Το νέο όνομα θα εφαρμόζεται σταδιακά σε όλα τα σημεία επαφής της εταιρείας με τους πελάτες, από τα καταστήματα και τα προϊόντα έως τις εφαρμογές, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο της μετάβασης:

Το COSMOTE 5G μετονομάζεται σε Telekom 5G

μετονομάζεται σε Το COSMOTE Fiber γίνεται Telekom Fiber

γίνεται Η ένδειξη δικτύου στα κινητά τηλέφωνα αλλάζει σε TELEKOM.GR

Το COSMOTE App μετονομάζεται σε Telekom App

μετονομάζεται σε Η επίσημη ιστοσελίδα λειτουργεί πλέον στη διεύθυνση telekom.gr

Οι σελίδες της εταιρείας στα social media αποκτούν την ονομασία Telekom GR

Η συνδρομητική τηλεόραση αποκτά την ονομασία MagentaTV

Το payzy μετονομάζεται σε Magenta Pay

μετονομάζεται σε Τα καταστήματα COSMOTE περνούν σταδιακά στη νέα ταυτότητα της Telekom

Η νέα εμπορική μάρκα θα υιοθετηθεί και από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ.

Τι παραμένει ίδιο για τους πελάτες

Η αλλαγή αφορά κυρίως την εμπορική ονομασία και την εταιρική εικόνα. Ο Όμιλος ΟΤΕ θα εξακολουθήσει να παρέχει υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ευρυζωνικές συνδέσεις, συνδρομητική τηλεόραση, ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες.

Παραμένει επίσης το μήνυμα «Connecting your world», το οποίο εκφράζει τη δέσμευση της εταιρείας να συνδέει τους ανθρώπους με όσα έχουν σημασία για εκείνους.

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«Η COSMOTE συνέδεσε την Ελλάδα με την ψηφιακή εποχή»

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, χαρακτήρισε τη μετάβαση φυσική εξέλιξη για την εταιρεία.

Όπως ανέφερε, η COSMOTE ήταν η μάρκα που συνέδεσε την Ελλάδα με την ψηφιακή εποχή, ενώ η Telekom φιλοδοξεί να τη συνδέσει με το μέλλον της ψηφιακής τεχνολογίας και τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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Ο Όμιλος ΟΤΕ εντάσσεται πλέον ακόμη πιο έντονα στην κοινή εμπορική ταυτότητα της Deutsche Telekom, η οποία κατέχει περίπου το 55% του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.