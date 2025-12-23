Μπλόκα αγροτών: Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης για τους εκδρομείς με ουρές χιλιομέτρων

Όσοι ξεκίνησαν την Τρίτη (23/12) να φύγουν για τις γιορτές, “κόλλησαν” στην Αθηνών – Λαμίας, σε μία ουρά μεγαλύτερη από 15 χιλιόμετρα που έχει δημιουργηθεί από το Σχηματαρι μέχρι και λίγο πριν τον κόμβο της Ριτσώνας, λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Όσοι οδηγοί θέλουν να φτάσουν Λαμία, θα πρέπει να περάσουν μέσα από τη Λιβαδειά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Αθηνών – Λαμίας να έχει μετατραπεί σε εφιάλτη λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Σύμφωνα με το LiveNews, οι αγρότες και η Αστυνομία είχαν διαβουλεύσεις το μεσημέρι της Τρίτης (23/12) ώστε να δοθούν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Ωστόσο κάποιοι οδηγοί τρακτέρ τα κλείδωσαν και εξαφανίστηκαν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στην κάθοδο στο Κάστρο και στην άνοδο στην Θήβα έχουν μείνει κάποια τρακτέρ και έχει γίνει έκκληση από τις αρχές στους ιδιοκτήτες ώστε να τα πάρουν και να ανοίξουν και τις δύο λωρίδες σε όλο το μήκος.

Ένας οδηγός μιλώντας στο Live News ανέφερε ότι ξεκίνησε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί από το Ηράκλειο Αττικής με προορισμό την Καβάλα και λίγο πριν τις 16:30 ήταν ακόμα πριν την Λαμία.

Πάτρα

Στο κόμβο της Εγλυκάδας οι αγρότες παραμένουν στην Ολυμπία Οδό, έχοντας ανοίξει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έδωσε στην κυκλοφορία τον δρόμο και έτσι η κίνηση προς Πύργο γίνεται από παρακαμπτήριους. Κλειστή η περιμετρική της Πάτρας. Πρόβλημα υπάρχει και στην Ιόνια Οδό.

Μάλγαρα

Από δύο λωρίδες κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων προς την Αθήνα και από τρεις προς τη Θεσσαλονίκη στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, στα Διόδια των Μαλγάρων, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Το ρεύμα προς Αθήνα απελευθερώθηκε σήμερα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνονται αυτοκίνητα να κινούνται σε χωματόδρομους καθώς η Αθηνών – Θεσσαλονίκης είναι μπλοκαρισμένη.

Σκάλα Αταλάντης

Το απόγευμα τα τρακτέρ μετακινήθηκαν και δόθηκαν σε κυκλοφορία δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Λαμία. Τα οχήματα αυτή την ώρα κινούνται αργά.

Νίκαια

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας άφησαν σήμερα ανοιχτούς τους δρόμους προς διευκόλυνση των εκδρομέων. Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματα τους.

Οι αγρότες ωστόσο δεν αποχωρούν από το μπλόκο, δηλώνοντας ότι ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος με την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών, σύμφωνα με τα όσα επεσήμανε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ Ρίζος Μαρούδας.