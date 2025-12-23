Μπλόκα αγροτών: Μετ’ εμποδίων η έξοδος των εκδρομέων – Ουρές χιλιομέτρων και απελπισμένοι οδηγοί σε χωματόδρομους, δείτε live χάρτη

Με σοβαρά προβλήματα διεξάγεται από το πρωί της Τρίτης (23/12/2025) η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις προκαλούν εκτεταμένες καθυστερήσεις ενόψει της εξόδου των Χριστουγέννων.

Παρότι σε αρκετά μπλόκα οι αγρότες έχουν διαβεβαιώσει ότι τα τρακτέρ τους παραμένουν σταθμευμένα στην άκρη των δρόμων, η Τροχαία επισημαίνει ότι η παρουσία τους εξακολουθεί να δημιουργεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται περιορισμοί στην κυκλοφορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ΕΔΩ τον χάρτη με τα αγροτικά μπλόκα

Αθηνών – Λαμίας

Από τις πρώτες πρωινές ώρες καταγράφεται έντονη συμφόρηση στον άξονα Αθηνών – Λαμίας. Από το Σχηματάρι έως λίγο πριν τον κόμβο της Ριτσώνας έχει σχηματιστεί ουρά περίπου 15 χιλιομέτρων, καθώς οι οδηγοί κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες προκειμένου να αποφύγουν το μπλόκο του Κάστρου.

Η Τροχαία έχει περιορίσει την κυκλοφορία σε μία λωρίδα και κατευθύνει τα οχήματα προς τον κόμβο της Ριτσώνας, ενώ όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν προς Λαμία υποχρεώνονται να κινηθούν μέσω Λιβαδειάς.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το περιστατικό οδηγού που ξεκίνησε λίγο μετά τις 11:00 από το Ηράκλειο Αττικής με προορισμό την Καβάλα και μέχρι τις 16:30 δεν είχε ακόμη φτάσει στη Λαμία.

Πάτρα – Δυτική Ελλάδα

Στον κόμβο της Εγλυκάδας, οι αγρότες παραμένουν στην Ολυμπία Οδό, αφήνοντας ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Ωστόσο, η αστυνομία δεν έχει δώσει τον δρόμο στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα η κίνηση προς Πύργο να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων. Κλειστή παραμένει η περιμετρική της Πάτρας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην Ιόνια Οδό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλγαρα

Στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, στα διόδια των Μαλγάρων, η κυκλοφορία διεξάγεται από δύο λωρίδες προς Αθήνα και τρεις προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το ρεύμα προς Αθήνα δόθηκε σήμερα σε κυκλοφορία, έπειτα από 22 ημέρες αποκλεισμού, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε τις προηγούμενες ημέρες περιοδικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οδηγούς να κινούνται σε χωματόδρομους, καθώς ο κεντρικός άξονας Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κατά τόπους μπλοκαρισμένος.

Θήβα

Στο μπλόκο της Θήβας, οι αγρότες δεν επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων, με την Τροχαία να κατευθύνει την κυκλοφορία σε παρακαμπτήριους δρόμους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, και οι εναλλακτικές διαδρομές έχουν «κοκκινίσει», με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί, ακολουθώντας τις οδηγίες των GPS, να καταλήγουν σε χωματόδρομους και αγροτικές περιοχές, εγκλωβιζόμενοι σε χωριά και στενά δρομάκια.

Νίκαια

Αντίθετα, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας άφησαν ανοιχτούς τους δρόμους, διευκολύνοντας την κίνηση των εκδρομέων για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Παράλληλα, προγραμματίζουν γενικές συνελεύσεις για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας, οι αγρότες δεν αποχωρούν από το μπλόκο, τονίζοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί έως ότου υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Δύο επιπλέον ρεύματα σε Αμφίκλεια, Βοιωτία, Ριτσώνα

Λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα, η ΕΛΑΣ ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες που έχουν στήσει μπλόκα σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα, προκειμένου να ανοίξουν δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στόχος είναι η αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και η διευκόλυνση της μετακίνησης των οδηγών και των εκδρομέων προς τους προορισμούς τους, χωρίς περαιτέρω ταλαιπωρία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στην επόμενη ώρα, έως τις 18:30, καθώς απαιτείται χρόνος για τη μετακίνηση των οχημάτων που βρίσκονται στο οδόστρωμα.