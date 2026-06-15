Μπαράζ παρεμβάσεων της Τροχαίας σε οδηγούς δίκυκλων – Βεβαιώθηκαν πάνω 2.370 παραβάσεις μέσα σε μία βδομάδα

Σε βεβαίωση χιλιάδων παραβάσεων προχώρησαν κλιμάκια της Τροχαίας σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» την περασμένη βδομάδα.

Ειδικότερα, το διάστημα από 8 έως 14 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 19.171 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.501 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 46 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 170 παραβάσεις σε επιβάτες.

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Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.501 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 46 διανομείς), 170 επιβάτες δίκυκλων, 680 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., καθώς και 16 οδηγούς οχημάτων ATV.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

-762 στην Αττική,

-428 στο Νότιο Αιγαίο,

-208 στην Κρήτη,

-176 στη Θεσσαλονίκη,

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-165 στην Δυτική Ελλάδα,

-159 στα Ιόνια Νησιά,

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-103 στην Πελοπόννησο,

-102 στη Θεσσαλία,

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-74 στην Κεντρική Μακεδονία,

-72 στη Στερεά Ελλάδα,

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-43 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

-37 στο Βόρειο Αιγαίο,

-27 στην Ήπειρο και

-19 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

-350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

-350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

-30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.